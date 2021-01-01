Microsoft Office для Windows
Microsoft Office — официальный пакет офисных программ для Windows, включающий инструменты для форматирования текста, работы с электронными таблицами, создания презентаций, управления базами данных, а также решения множества других пользовательских задач.
Первая версиях датирована 1990 годом, но массовую популярность Microsoft Office обрел после выхода версии 7.0, поддерживающий работу с Windows 95. Новые версии выходят практически каждый год и включают усовершенствование интерфейса и добавление функционала для программ, входящих в пакет.
Последняя версия Microsoft Office 2019 вышла в сентябре 2018 года, предназначена для Windows 10 и состоит из следующих программных продуктов:
Более известные программы
- Word — текстовый процессор;
- Excel — табличный процессор;
- PowerPoint — подготовка презентаций;
- Outlook — менеджер электронной почты;
- Access — управление базами данных;
- Publisher — разработка публикаций.
Менее известные программы
- OneNote — записная книжка;
- InfoPath — средство для сбора данных;
- Visio — работы с диаграммами;
- Project — управление проектами;
- Groove — совместная работа;
- Picture Manager — работа с рисунками.
На данный Microsoft Office поставляется в нескольких видах редакции. Отличия между ними определяются составом пакета и конечной стоимости для пользователя. Microsoft также предлагает лицензию «HUP» (Home Use Program), предоставляющее пользователям или группе сотрудников доступ к ограниченному пользованию продуктов.
Пакет Microsoft Office также доступен для большинства устройств (в том числе мобильных), работающих не только на операционной системе Windows. Так, программа имеет альтернативные версии для macOS, iOS и Android.
История версий
|Версия
|Дата
|Windows
|Особенности
|4.3
|02.06.1994
|NT
|Название по номеру версии, а не по дате
|95
|30.08.1995
|NT, 95
|Совпал по времени выхода с Windows 95
|97
|30.12.1996
|NT, 95
|Впервые была издана на CD-дисках и дискетах
|2000
|27.01.1999
|95, 98, 2000
|Последняя версия, не требующая активации программы
|XP
|31.05.2001
|2000, XP
|Улучшена поддержка работы под учётными записями
|2003
|21.10.2003
|2000, XP
|Впервые представляла иконки в стиле Windows XP
|2007
|30.01.2007
|XP, Vista
|Впервые разработан ленточный интерфейс
|2010
|12.05.2010
|XP, Vista, 7
|Впервые появилась 64-битная версия программ
|2013
|29.01.2013
|7, 8
|Поддержка протокола EAS и синхронизация файлов
|2016
|23.09.2015
|7, 8, 10
|Программы стали еще сильнее интегрированы с интернетом
|2019
|24.09.2018
|8, 10
|Оптимизация для работы с сенсорными экранами
Актуальные версии
На данный момент можно выделить пять актуальных версий Microsoft Office, которые можно использовать сегодня на старых и современных компьютерах.
Microsoft Office 2007
Этот пакет офисных программ стал следующим после Office 2003. Первое, на что тогда обратили внимание пользователи — это совершенно новый интерфейс, в котором разработчики отказались от выпадающих меню. Несмотря на то, что в новых программах доступ к основным функциям стал проще, многие пользователи встретили тогда новый дизайн прохладно. Однако интерфейс оказался лишь вершиной айсберга, огромное множество сюрпризов ждало внутри.
- Поддержка электронных подписей;
- Улучшенная работа с XML;
- Полная поддержка Юникод;
- Экспорт в электронные документы PDF;
- Улучшенная работа с шаблонами.
Microsoft Office 2010
Предыдущее поколение Office вышло в конце 2006-го года, с момента релиза прошло немного времени. Революционных изменений в новых программах не было. Как Windows 7 стал улучшенной версией Vista (обе системы построены на одном ядре), так и Office 2010 стал продолжением предшественника. Несмотря на то, что многие пользователи не приняли новый интерфейс, в Microsoft понимали, что обратного пути нет, и ничего менять не стали, лишь сделали небольшие доработки.
- Функция создания скриншотов;
- Встроенный переводчик;
- Редактирование электронных документов PDF;
- Функция соавторства для командной работы;
- Новые эффекты для шрифтов.
Microsoft Office 2013
Новый офисный пакет компания Microsoft представила 16 июля 2012-го года, а в продажу он поступил в январе 2013-го. Интерфейс всех программ стал проще, так как выполнен он в новом стиле Metro. Новейший плиточный интерфейс Metro пользователи также смогли увидеть через несколько месяцев в операционной системе Windows 8. Кроме того, программы еще сильнее интегрировались с облачными хранилищами, также появилась функция совместной работы в удаленном режиме.
- Новые инструменты для работы с PDF;
- Интеграция со Skype;
- Улучшенная поддержка нового оборудования;
- Новый предпросмотр документов;
- Power Map – инструмент трехмерной визуализации.
Microsoft Office 2016
Пакет офисных программ стал следующим после выхода в 2012-м году Office 2013. Релиз Office состоялся 23 сентября 2015 года, спустя месяц после официального выхода Windows 10. Разработчики говорят, что новые программы были созданы полностью с нуля, при этом им удалось сделать их менее требовательными к ресурсам.
- Существенно доработана совместная работа над документами;
- Рукописный ввод;
- В основные программы вернулся «Помощник»;
- Новое оформление программ;
- Инструмент захвата видео с экрана;
- Новое меню общего доступа.
Microsoft Office 2019
Текущий пакет офисных программ поступил в продажу в сентябре 2018-го года. Новый «Офис» стал продолжением Office 2016, и кардинальных изменений в нем не было. Разработчики также признали, что в новых программах появились все те функции, которые постепенно добавлялись на протяжении последних нескольких лет в онлайновый продукт — Office 365.
- Новая черная тема;
- Инструменты обучения;
- Функция озвучки текста;
- Новые типы диаграмм;
- Улучшенный предварительный просмотр.
Программы (состав пакета)
В состав пакете Microsoft Office входит достаточное большое количество отдельных программ, но можно выделить шесть самых востребованных продуктов, которые используются большинством пользователей.
Word
Текстовый редактор, входящий в состав программ Office, является лучшим в своем роде. История этой программы началась в 1983-м году, тогда она была простым редактором, который позволял выполнять несложное форматирование документов делового предназначения.
Word обладает огромным множеством инструментов для работы с бумагами. Сегодня ни один аналог не может предоставить такое количество возможностей, как решение от Microsoft. При этом многие функции выходят далеко за пределы оформления документов.
Excel
Программа для работы с электронными таблицами вышла в 1985-м году. Интересно то, что первая версия редактора создавалась для компьютеров Apple Mac, вариант для Microsoft DOS появился в 1987-м году. Это был первый табличный редактор, который позволял менять ширину ячеек и использовать разные шрифты. Понятно, что здесь также был набор функций, недоступных в других аналогах того времени. В пакете программ Office этот редактор поставляется с 1993-го года.
В программе присутствуют все необходимые инструменты для работы с электронными таблицами. При этом в каждой новой версии появляются новые инструменты, однако на основных функциях стоит сделать акцент.
PowerPoint
Создатель программы — Боб Гаскинс. Впервые студент университета Беркли показал свое программное решение в 1984-м году. Первая версия PowerPoint работала только в монохромном режиме и предназначалась для компьютеров Apple Macintosh. В 1986-м году программой заинтересовался Билл Гейтс, и спустя год компания Microsoft купила ее за 14 миллионов долларов США.
В программе присутствует огромное количество инструментов для создания презентаций любой сложности. В презентацию можно добавлять графику, таблицы и диаграммы из Excel, текст со сложным форматированием. Кроме того, в презентацию легко встраивать аудио- и видеофайлы.
Outlook
Outlook — это решение для работы с электронной почтой. Изначально программа поставлялась бесплатно и была предустановленна в операционную систему Windows. C 2001 года этот почтовый клиент стал поставляться в пакете офисных программ Microsoft.
Программа отлично подходит как для домашнего использования, так и для работы в крупных компаниях. Также с ее помощью удобно вести дела, общаться через социальные сети, планировать мероприятия.
Access
Access — мощное программное решение для работы с таблицами и базами данных разных типов. Впервые программа была представлена в 1992-м году для ОС Windows 3,1. Второе поколение Access вышло в 1993-м году и уже поставлялось в пакете Microsoft Office.
Внешне и по набору инструментов эта программа напоминает Excel. Также Access позволяет импортировать таблицы Excel. В программе имеется огромный набор инструментов для работы с таблицами, так как они являются основой любой базы данных. Как и в других новых офисных программах Microsoft, здесь тоже есть встроенный помощник, который ускоряет работу и позволяет быстро находить те или иные функции.
Publisher
Publisher — это издательская программа, первое поколение которой вышло в 1991-м году. В решении сделан акцент на разметке страницы для создания макетов любой сложности. С помощью этого софта можно готовить к печати буклеты, брошюры, визитные карточки и даже полноценные книги.
В программе есть весь необходимый набор инструментов для подготовки документа к цифровой и офсетной печати. Благодаря большому количеству шаблонов и тем, Publisher дает возможность создавать документы любой сложности даже неподготовленным пользователям.
Преимущества и недостатки
Главное преимущество Microsoft Office состоит в большим количестве программ, которые способно удовлетворить любые потребности пользователей и компаний.
- Большое количество программ в пакете;
- Широкий набор функций и возможностей;
- Легко использовать даже новичку (на базовом уровне);
- Интеграция с онлайн-сервисами и другими программами;
- Функции синхронизации и совместной работы;
- Общепринятый стандарт среди офисных программ;
- Качественный дизайн интерфейса;
- Улучшения и доработка функционала в каждой новой версии.
Основным негативным моментом Microsoft Office является дорогостоящая лицензия, которую может себе позволить далеко не каждый пользователь.
- Дорогостоящая платная лицензия;
- Высокие требования к системе и большой размер;
- Низкое качество непопулярных программ пакета;
- Излишние ограничения от Microsoft.
Скачать бесплатно
Microsoft Office версии 16.0.13328 доступна для скачивания с помощью MultiSetup или официального сайта. Программа распространяется бесплатно, поддерживает Windows 10, 8, 7, Vista, XP и имеет интерфейс на русском языке.
|Windows
|10, 8, 7, Vista, XP
|Версия
|16.0.13328
|Размер
|688 Мб
|Файл
|exe