Microsoft Office для Windows Microsoft Office — официальный пакет офисных программ для Windows, включающий инструменты для форматирования текста, работы с электронными таблицами, создания презентаций, управления базами данных, а также решения множества других пользовательских задач. Microsoft Office Первая версиях датирована 1990 годом, но массовую популярность Microsoft Office обрел после выхода версии 7.0, поддерживающий работу с Windows 95. Новые версии выходят практически каждый год и включают усовершенствование интерфейса и добавление функционала для программ, входящих в пакет. Последняя версия Microsoft Office 2019 вышла в сентябре 2018 года, предназначена для Windows 10 и состоит из следующих программных продуктов: Более известные программы Word — текстовый процессор;

Excel — табличный процессор;

PowerPoint — подготовка презентаций;

Outlook — менеджер электронной почты;

Access — управление базами данных;

Publisher — разработка публикаций. Менее известные программы OneNote — записная книжка;

InfoPath — средство для сбора данных;

Visio — работы с диаграммами;

Project — управление проектами;

Groove — совместная работа;

Picture Manager — работа с рисунками. На данный Microsoft Office поставляется в нескольких видах редакции. Отличия между ними определяются составом пакета и конечной стоимости для пользователя. Microsoft также предлагает лицензию «HUP» (Home Use Program), предоставляющее пользователям или группе сотрудников доступ к ограниченному пользованию продуктов. Пакет Microsoft Office также доступен для большинства устройств (в том числе мобильных), работающих не только на операционной системе Windows. Так, программа имеет альтернативные версии для macOS, iOS и Android.

История версий Версия Дата Windows Особенности 4.3 02.06.1994 NT Название по номеру версии, а не по дате 95 30.08.1995 NT, 95 Совпал по времени выхода с Windows 95 97 30.12.1996 NT, 95 Впервые была издана на CD-дисках и дискетах 2000 27.01.1999 95, 98, 2000 Последняя версия, не требующая активации программы XP 31.05.2001 2000, XP Улучшена поддержка работы под учётными записями 2003 21.10.2003 2000, XP Впервые представляла иконки в стиле Windows XP 2007 30.01.2007 XP, Vista Впервые разработан ленточный интерфейс 2010 12.05.2010 XP, Vista, 7 Впервые появилась 64-битная версия программ 2013 29.01.2013 7, 8 Поддержка протокола EAS и синхронизация файлов 2016 23.09.2015 7, 8, 10 Программы стали еще сильнее интегрированы с интернетом 2019 24.09.2018 8, 10 Оптимизация для работы с сенсорными экранами

Актуальные версии На данный момент можно выделить пять актуальных версий Microsoft Office, которые можно использовать сегодня на старых и современных компьютерах. Microsoft Office 2007 Этот пакет офисных программ стал следующим после Office 2003. Первое, на что тогда обратили внимание пользователи — это совершенно новый интерфейс, в котором разработчики отказались от выпадающих меню. Несмотря на то, что в новых программах доступ к основным функциям стал проще, многие пользователи встретили тогда новый дизайн прохладно. Однако интерфейс оказался лишь вершиной айсберга, огромное множество сюрпризов ждало внутри. Логотип Office 2007 Скачать Microsoft Office 2007 Поддержка электронных подписей;

Улучшенная работа с XML;

Полная поддержка Юникод;

Экспорт в электронные документы PDF;

Улучшенная работа с шаблонами. Microsoft Office 2010 Предыдущее поколение Office вышло в конце 2006-го года, с момента релиза прошло немного времени. Революционных изменений в новых программах не было. Как Windows 7 стал улучшенной версией Vista (обе системы построены на одном ядре), так и Office 2010 стал продолжением предшественника. Несмотря на то, что многие пользователи не приняли новый интерфейс, в Microsoft понимали, что обратного пути нет, и ничего менять не стали, лишь сделали небольшие доработки. Логотип Office 2010 Скачать Microsoft Office 2010 Функция создания скриншотов;

Встроенный переводчик;

Редактирование электронных документов PDF;

Функция соавторства для командной работы;

Новые эффекты для шрифтов. Microsoft Office 2013 Новый офисный пакет компания Microsoft представила 16 июля 2012-го года, а в продажу он поступил в январе 2013-го. Интерфейс всех программ стал проще, так как выполнен он в новом стиле Metro. Новейший плиточный интерфейс Metro пользователи также смогли увидеть через несколько месяцев в операционной системе Windows 8. Кроме того, программы еще сильнее интегрировались с облачными хранилищами, также появилась функция совместной работы в удаленном режиме. Логотип Office 2013 Скачать Microsoft Office 2013 Новые инструменты для работы с PDF;

Интеграция со Skype;

Улучшенная поддержка нового оборудования;

Новый предпросмотр документов;

Power Map – инструмент трехмерной визуализации. Microsoft Office 2016 Пакет офисных программ стал следующим после выхода в 2012-м году Office 2013. Релиз Office состоялся 23 сентября 2015 года, спустя месяц после официального выхода Windows 10. Разработчики говорят, что новые программы были созданы полностью с нуля, при этом им удалось сделать их менее требовательными к ресурсам. Логотип Office 2016 Скачать Microsoft Office 2016 Существенно доработана совместная работа над документами;

Рукописный ввод;

В основные программы вернулся «Помощник»;

Новое оформление программ;

Инструмент захвата видео с экрана;

Новое меню общего доступа. Microsoft Office 2019 Текущий пакет офисных программ поступил в продажу в сентябре 2018-го года. Новый «Офис» стал продолжением Office 2016, и кардинальных изменений в нем не было. Разработчики также признали, что в новых программах появились все те функции, которые постепенно добавлялись на протяжении последних нескольких лет в онлайновый продукт — Office 365. Логотип Office 2019 Скачать Microsoft Office 2019 Новая черная тема;

Инструменты обучения;

Функция озвучки текста;

Новые типы диаграмм;

Улучшенный предварительный просмотр.

Программы (состав пакета) В состав пакете Microsoft Office входит достаточное большое количество отдельных программ, но можно выделить шесть самых востребованных продуктов, которые используются большинством пользователей. Word Текстовый редактор, входящий в состав программ Office, является лучшим в своем роде. История этой программы началась в 1983-м году, тогда она была простым редактором, который позволял выполнять несложное форматирование документов делового предназначения. Интерфейс Word Скачать Microsoft Word Word обладает огромным множеством инструментов для работы с бумагами. Сегодня ни один аналог не может предоставить такое количество возможностей, как решение от Microsoft. При этом многие функции выходят далеко за пределы оформления документов. Excel Программа для работы с электронными таблицами вышла в 1985-м году. Интересно то, что первая версия редактора создавалась для компьютеров Apple Mac, вариант для Microsoft DOS появился в 1987-м году. Это был первый табличный редактор, который позволял менять ширину ячеек и использовать разные шрифты. Понятно, что здесь также был набор функций, недоступных в других аналогах того времени. В пакете программ Office этот редактор поставляется с 1993-го года. Интерфейс Excel Скачать Microsoft Excel В программе присутствуют все необходимые инструменты для работы с электронными таблицами. При этом в каждой новой версии появляются новые инструменты, однако на основных функциях стоит сделать акцент. PowerPoint Создатель программы — Боб Гаскинс. Впервые студент университета Беркли показал свое программное решение в 1984-м году. Первая версия PowerPoint работала только в монохромном режиме и предназначалась для компьютеров Apple Macintosh. В 1986-м году программой заинтересовался Билл Гейтс, и спустя год компания Microsoft купила ее за 14 миллионов долларов США. Интерфейс PowerPoint Скачать Microsoft PowerPoint В программе присутствует огромное количество инструментов для создания презентаций любой сложности. В презентацию можно добавлять графику, таблицы и диаграммы из Excel, текст со сложным форматированием. Кроме того, в презентацию легко встраивать аудио- и видеофайлы. Outlook Outlook — это решение для работы с электронной почтой. Изначально программа поставлялась бесплатно и была предустановленна в операционную систему Windows. C 2001 года этот почтовый клиент стал поставляться в пакете офисных программ Microsoft. Интерфейс Outlook Скачать Microsoft Outlook Программа отлично подходит как для домашнего использования, так и для работы в крупных компаниях. Также с ее помощью удобно вести дела, общаться через социальные сети, планировать мероприятия. Access Access — мощное программное решение для работы с таблицами и базами данных разных типов. Впервые программа была представлена в 1992-м году для ОС Windows 3,1. Второе поколение Access вышло в 1993-м году и уже поставлялось в пакете Microsoft Office. Интерфейс Access Скачать Microsoft Access Внешне и по набору инструментов эта программа напоминает Excel. Также Access позволяет импортировать таблицы Excel. В программе имеется огромный набор инструментов для работы с таблицами, так как они являются основой любой базы данных. Как и в других новых офисных программах Microsoft, здесь тоже есть встроенный помощник, который ускоряет работу и позволяет быстро находить те или иные функции. Publisher Publisher — это издательская программа, первое поколение которой вышло в 1991-м году. В решении сделан акцент на разметке страницы для создания макетов любой сложности. С помощью этого софта можно готовить к печати буклеты, брошюры, визитные карточки и даже полноценные книги. Интерфейс Publisher Скачать Microsoft Publisher В программе есть весь необходимый набор инструментов для подготовки документа к цифровой и офсетной печати. Благодаря большому количеству шаблонов и тем, Publisher дает возможность создавать документы любой сложности даже неподготовленным пользователям.

Преимущества и недостатки Главное преимущество Microsoft Office состоит в большим количестве программ, которые способно удовлетворить любые потребности пользователей и компаний. Преимущества Большое количество программ в пакете;

Широкий набор функций и возможностей;

Легко использовать даже новичку (на базовом уровне);

Интеграция с онлайн-сервисами и другими программами;

Функции синхронизации и совместной работы;

Общепринятый стандарт среди офисных программ;

Качественный дизайн интерфейса;

Улучшения и доработка функционала в каждой новой версии. Основным негативным моментом Microsoft Office является дорогостоящая лицензия, которую может себе позволить далеко не каждый пользователь. Недостатки Дорогостоящая платная лицензия;

Высокие требования к системе и большой размер;

Низкое качество непопулярных программ пакета;

Излишние ограничения от Microsoft.